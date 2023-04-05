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Около половины жителей Югры при ведении соцсетей берут во внимание интерес работодателей

Каждый третий югорчанин задумывается о том, какой контент публикует исходя из возможного интереса работодателя

Около половины жителей Югры при ведении соцсетей берут во внимание интерес работодателей
Фото: ru.freepik.com

43% жителей Югры, выкладывая фото, видео, заметки и комментарии в интернет, принимают во внимание возможный интерес работодателей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работодатели и представители экономически активного населения из Югры.

Каждый двадцатый работодатель имеет опыт увольнения сотрудников за их публикации в интернете. Интернет-активность работников — посты, фотографии и видео просматривают в 22% компаний. В 6 из 10 организаций (62%) не интересуются соцсетями сотрудников.

На этапе трудоустройства отказы из-за публикаций в соцсетях случаются нередко: такой опыт есть у каждого четвертого работодателя (25%). Еще 18% рекрутеров признаются, что им пока не приходилось отказывать кандидатам в приеме на работу из-за сомнительных фото и текстов в сети, однако интернет-активность соискателей отслеживается. Впрочем, большинство работодателей не проверяет соцсети претендентов (51%).

Многие жители Югры осознают влияние своих публикаций на карьеру: 43% опрошенных учитывают возможный интерес потенциальных работодателей при ведении соцсетей. Каждый четвертый выкладывает фото и делает записи без оглядки на рекрутеров: 14% все равно, 5% не думали об этом, а 7% считают маловероятным просмотр их страничек. Еще 20% не постят в интернете никакой личной информации.

О том, какой контент они публикуют, трудоустроенные горожане задумываются чаще безработных (50% против 31% соответственно). Учитывать, что профиль в соцсети могут просматривать реальные или потенциальные работодатели, больше свойственно женщинам, чем мужчинам (46% против 34%). Молодежь до 24 лет принимает во внимание потенциальный интерес профессионального сообщества к их публикациям чаще, чем старшее поколение (43% против 39%).


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Сегодня в 15:33, просмотров: 129, комментариев: 0
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