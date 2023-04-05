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​У 86 югорчан диагностировали ковид за минувшие сутки

86 новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО

​У 86 югорчан диагностировали ковид за минувшие сутки
Фото: pixabay

В 14 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 86 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте - 30, Ханты-Мансийске - 14, Нижневартовске - 10. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 7 новых случаев заражения.

У всех заболевших на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ. «Среди детей выявлено 10 случаев COVID-2019, среди рабочих – 19 случаев, среди служащих – 15, среди медицинских работников – 10, среди пенсионеров – 24. В категории «прочие» установлено 8 случаев», - уточнили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Вылечились за сутки 130 человек, за весь период пандемии – 262 534 югорчанина. Умерли за весь 2 613 пациентов с коронавирусом.


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05 апреля в 14:47, просмотров: 1082, комментариев: 0
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