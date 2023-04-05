2,6 млн рублей перевела жительница Сургутского района лжепрокурору

В Сургутском районе возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стала 48-летняя жительница Лянтора - она потеряла порядка 2,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД по Сургутскому району.

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился заместителем регионального прокурора. Он сообщил югорчанке, что мошенники получили доступ к ее счету, и рекомендовал перевести деньги на безопасные счета. Поверив злоумышленнику, женщина перевела на указанные им счета более 1,9 млн рублей тринадцатью транзакциями. После этого мужчина уговорил югорчанку оформить кредит.

«Женщина оформила в двух банках кредиты на сумму порядка 750 тысяч рублей и перевела мошенникам. Получив деньги, злоумышленники перестали выходить на связь, и тогда заявительница поняла, что на протяжении 12 дней общалась с мошенниками», - сообщили в пресс-службе ведомства.