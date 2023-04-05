16+
Логотип Сиапресс
USD  79,3563   EUR  86,7207  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Наталья Комарова приглашает югорчан обсудить вопросы медицины

Очередной эфир губернатора Югры будет посвящен здравоохранению

​Наталья Комарова приглашает югорчан обсудить вопросы медицины
Фото t.me/komarova_ugra

Новая неделя – новый прямой эфир Натальи Комаровой. На этот раз он будет посвящен вопросам здравоохранения. «В рейтинге Агентства стратегических инициатив Югра по итогам 2022 года занимает 3 место среди субъектов РФ по качеству оказания медицинских услуг. Это результаты нацпроекта «Здравоохранение», окружных госпрограмм. Среди ключевых целей в этом направлении – увеличение к 2024 году продолжительности жизни югорчан до 76,2 года», – рассказывает в своих социальных сетях губернатор Югры.

Она также отмечает, что только с начала года в социальных сетях от югорчан поступило 1,2 тысячи вопросов, связанных с предоставлением медицинских услуг. «Обсудим их в студии телерадиокомпании Югра на нашей прямой линии «Охрана здоровья югорчан: профилактика, диагностика, лечение». Она пройдет во Всемирный день здоровья, 7 апреля в 12 часов», – пригласила земляков Наталья Комарова.

Вопросы и комментарии по теме можно оставлять под соответствующим постом ВКонтакте. Даже если на них не будет мгновенной реакции в ходе эфира, их обязательно отработают ответственные работники Центра управления регионом и окружных структур.

Как напоминает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, встреча будет транслироваться в прямом эфире на персональных страницах губернатора ВКонтакте и «Одноклассниках», а также в официальном сообществе региона ВКонтакте. Начало встречи – в 12:00.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:18, просмотров: 93, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте открылась первая в УрФО и четвертая в России «Школа 21» 1006
  2. В Сургуте успешно прошли сложные роды с применением малоизвестной методики 917
  3. В Когалыме задержали убийцу, который скрывался 24 года 823
  4. Открытие крупного ТЦ в Нижневартовске перенесли 785
  5. Сбер представил нейросеть Kandinsky 2.1 738
  6. 600 млн рублей потратят на капремонт дорог в Сургутском районе 712
  7. В ХМАО будут прививать от бешенства до 300 тысяч диких животных 707
  8. Суточное число заболевших ковидом в ХМАО сократилось до 40 659
  9. «С помощью кукол мы рассказываем, как любить, дружить и помогать другим» 600
  10. Самый богатый депутат Сургута хочет построить пирамиду 338
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2984
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 2866
  3. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 2524
  4. ​Галаховы 2354
  5. ​Приглашение к разговору 2131
  6. ​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше» 2092
  7. ​Экс-заместитель директора и ее семья взяли у сургутского водоканала миллионный долг и не вернули половину 2080
  8. Театр начинается с вешалки // ФОТОРЕПОРТАЖ 2040
  9. Зеленые зоны Сургута начнут обрабатывать от клещей с 28 апреля 1994
  10. ​Коротко о думе. Рассказываю о каждом решении, принятом в парламенте Сургута на мартовском заседании 1861
  1. ​Был ли майдан? 14668
  2. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9858
  3. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3937
  4. Проект «ДУМАть и решать». Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3858
  5. Поверенный Его Величества 3677
  6. Город Нового года 3241
  7. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3237
  8. ​Бхай или не бхай? 3126
  9. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3059
  10. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах 3024

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика