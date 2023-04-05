Бизнесмены из ХМАО и ЯНАО оказались в рейтинге Forbes

Крупные бизнесмены из ХМАО и ЯНАО попали в ТОП-10 богатейших предпринимателей мира в 2023 году по версии журнала Forbes.

Так, на шестой позиции рейтинга оказался Вагит Алекперов – председатель Общественного совета Фонда «Наше будущее» и совладелец «Лукойла». Его состояние за год увеличилось на 10 млрд долларов и составляет на сегодняшний день 20,5 млрд долларов.

Четвертое место занял глава «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон. Его состояние выросло на 7,6 млрд долларов. Эксперты издания оценили его состояние в 21,6 миллиардов долларов.

Самым богатым российским бизнесменом по версии Forbes стал основатель компаний «ЕвроХим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его капитал за год вырос на 14,1 млрд долларов и составляет 25,2 млрд долларов.