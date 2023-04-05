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Сургутские выпускники смогут пройти предварительные онлайн-прослушивания в ГИТИС

Экосистема МТС совместно с ГИТИС проведут онлайн-прослушивания будущих актеров из Югры

Сургутские выпускники смогут пройти предварительные онлайн-прослушивания в ГИТИС
Фото: МТС

Цифровая экосистема МТС с Российским институтом театрального искусства ГИТИС проведут предварительные онлайн-прослушивания будущих актеров из городов ХМАО в рамках федерального творческого социально-благотворительного проекта «Поколение М». Самые достойные кандидаты, прошедшие испытание, будут рекомендованы для поступления в ГИТИС.

Встреча со старшим преподавателем кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатериной Николаевой пройдет в онлайн-формате 6-7 апреля на цифровой платформе Webinar от МТС. На первом этапе актерам-абитуриентам, желающим принять участие в прослушиваниях, предстоит подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения или прозы. Дополнительно на вступительных экзаменах будет оцениваться музыкальность, чувство ритма, пластичность и другие качества, необходимые для профессии актёра. Поступающим могут предложить спеть по собственному выбору песню, а также исполнить какой-либо танец. На выступление каждого абитуриента отводится до 10 минут.

Перед началом прослушиваний 6 апреля пройдет образовательный мастер-класс для воспитанников и выпускников музыкальных школ, кружков и студий — всех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства. Педагог ГИТИСа Екатерина Николаева расскажет про сценическую речь и движения, поделится советами и рекомендациями по успешному прохождению вступительных экзаменов.

«У абитуриентов из ХМАО есть успешный опыт участия в предварительных онлайн-испытаниях в ГИТИС. В прошлом году из сотен претендентов от уральских городов в число лучших вошли Алла Ружин из Сургута и Виктория Иванова из Ханты-Мансийска. Им было зачтено прохождение первого тура отборочных прослушиваний на актерский факультет и предложено очное участие во втором туре прослушиваний. Уверен, что в этом году участников будет еще больше. Благодаря нашей цифровой платформе, пройти кастинг может любой желающий, не зависимо от места проживания. На прослушиваниях можно будет получить обратную связь от педагога, а на мастер-классе задать вопросы об учетной программе института и мастерах, которые в этом году набирают курс», — рассказал директор филиала МТС в ХМАО-Югре Андрей Белов.

Чтобы записаться на прослушивания, нужно зарегистрироваться по ссылке, после чего каждый участник получит приглашение на творческую онлайн-встречу и индивидуальное время для кастинга. Участие бесплатное.


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Сегодня в 11:11, просмотров: 119, комментариев: 0
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