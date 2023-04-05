Три муниципалитета Югры попали в рейтинг городов с благоприятной городской средой

В рейтинг городов с благоприятной городской средой вошли Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. Они попали в категорию крупных и больших городов, находящихся в условно дискомфортном климате. При этом рейтинг возглавил Ханты-Мансийск, говорится на официальном сайте полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.

«С каждым годом все больше населённых пунктов Уральского федерального округа попадают в число городов с комфортной городской средой. В 2019 году их было 30, по итогам 2022 года – 66. Более того, населенные пункты федерального округа, представленные в исследовании, системно улучшают показатели», – подчеркнул полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Отметим, что по итогам 2022 года Ханты-Мансийск получил 274 баллов, прибавив к прошлогодним показателям 4,2%.