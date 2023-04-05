Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в 18 муниципалитетах ХМАО

В Югре 14 апреля пройдет первый этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие состоится одновременно в 18 муниципалитетах округа, на нем будут представлены более 120 работодателей и 850 вакансий, сообщает пресс-служба правительства ХМАО в своем телеграм-канале.

Главная цель ярмарки — помощь в поиске работы. Также югорчане смогут познакомиться с возможностями современной службы занятости и узнать о том, как повысить профессиональные компетенции, где пройти переподготовку или обучение по востребованной специальности.

Более подробную информацию можно найти на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Югры.