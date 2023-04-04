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600 млн рублей потратят на капремонт дорог в Сургутском районе

Власти Сургутского района запланировали 600 млн рублей на капремонт дорог

600 млн рублей потратят на капремонт дорог в Сургутском районе
Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Власти Сургутского района запланировали порядка 600 млн рублей на капремонт дорог в период с 2023-го по 2025 год. О планах ремонтной кампании рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«На 2023 – 2025 годы запланировали потратить на дороги по 200 млн рублей ежегодно. Это бюджетные средства. В 2023 году планируем: завершить строительство дороги на Высоком Мысе, капитально отремонтировать три автомобильные дороги в Солнечном, две в Угуте и участок федеральной дороги Сургут — Барсово», - написал Трубецкой на своих страницах в соцсетях.

В текущем году на масштабный ремонт выделяется порядка 200 млн рублей. Так, в Солнечном планируется капитальный ремонт на трех дорогах, в Угуте должны отремонтировать две дороги. Ждет обновление и участок дороги на подъезде к городскому поселению Барсово. Еще один серьезный объект — это строительство внутриквартальных проездов в 8 микрорайоне Лянтора. Также в этом году планируется обновление полотна на участке дороги на подъезде к поселку Горный.


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Сегодня в 17:34, просмотров: 30, комментариев: 0
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