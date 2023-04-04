Среди работодателей ХМАО выросла потребность в специалистах сферы «Наука и образование»

В марте 2023 года в Югре было открыто на 21% больше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года. При этом самой востребованной у работодателей сферой остаются «Продажи», «Строительство и недвижимость», а также «Рабочий персонал», сообщили в службе исследований hh.ru.

«Наиболее заметно выросла потребность работодателей ХМАО в специалистах профессиональной сферы «Наука, образование»: количество вакансий год к году выросло сразу на 187%. Также яркую динамику показали сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» (+100%), «Медицина, фармацевтика» (+53%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+49%) и «Управление персоналом, тренинги» (+43%)», − говорится в результатах исследования.

Напоминаем, ранее стало известно, что каждый третий россиянин собирается уволиться в ближайшее время.