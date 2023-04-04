Жители ХМАО предстанут перед судом за вылов краснокнижной рыбы

В Сургутском районе ХМАО завершилось расследование уголовного дела в отношении трех жителей Лангепаса и Когалыма. Они обвиняются в незаконной ловле краснокнижной рыбы, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Мужчины совершили преступление в июле 2022 года. По версии следствия, они отправились на моторной лодке на на 1555 км реки Обь и выловили с помощью рыболовной сети 32 особи стерляди и сибирского осетра, занесенных в Красную книгу России.

«В результате преступлений водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен ущерб в размере более 150 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе ведомства.

Лодку нарушителей изъяли и поместили в камеру хранения вещдоков. Также на автомобили мужчин наложили арест.