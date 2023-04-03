Югорчан приглашают на фотоконкурс «Самая красивая страна»

Югорчане могут принять участие в проекте «Самая красивая страна». Масштабный фотоконкурс пройдет уже в восьмой раз, сообщает телеграм-канал правительства ХМАО.

Отправить свои снимки на конкурс могут все желающие. Главное, чтобы фотографии были сделаны на территории России.

В этом году в проекте 10 номинаций. А именно: пейзаж, дикие животные, птицы, магия стихии, Россия с высоты птичьего полета, Россия в лицах, живой архив, искусство дикой природы, макромир, снято на смартфон.

Главный приз в каждой из номинаций - 250 тыс. рублей. Работы победителей представят на выставках в разных странах.

Фотографии принимаются до 16 апреля. Зарегистрироваться и узнать подробности можно здесь.