У 66 югорчан диагностировали коронавирус за минувшие сутки

В 14 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 66 новых случаев коронавируса. Из них в Сургуте - 22, Нижневартовске и Нефтеюганске - по 8. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 5 новых заболевших. На момент выявления у 65 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 - пневмония.

«Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 6 случаев COVID-2019, среди рабочих – 16 случаев, среди служащих – 8, среди медицинских работников – 2, среди пенсионеров – 23. В категории «прочие» установлено 11 случаев», - уточнили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Вылечились за сутки 96 человек, за весь период пандемии – 262 272 югорчанина. Умерли за весь период в ХМАО 2 613 пациентов с ковидом.