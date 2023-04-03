50% родителей будущих первоклассников Сургутского района подали заявления в школы

В Сургутском районе 31 марта стартовала кампания по набору дошкольников в первые классы. В первый же день поступило 872 заявления - почти половина от намеченного плана, сообщили в администрации муниципалитета.

«Для образовательных организаций – это очень хорошо. Они уже могут начинать работать с комплектованием классов. Чем быстрее подают заявления, тем проще для администрации учебного заведения», - отметила замначальника отдела организации общего образования районного департамента образования Светлана Андрийченко.

Заявления подаются в электронном виде через Единый портал государственных услуг. В новом учебном году в Сургутском районе ожидается 1 350 первоклассников.

Зачисление детей в первые классы проходит в два этапа. До 30 июня можно подать заявление по месту регистрации, а в период с 6 июля по 5 сентября — в любую другую школу, если там останутся места.