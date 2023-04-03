Югра получила почетный кубок «За развитие биатлона»

Югра получила кубок «За развитие биатлона». Это ежегодный переходящий приз имени четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Церемония передачи кубка прошла в заключительный день PARI Чемпионата России по биатлону в центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, сообщает пресс-служба регионального департамента физкультуры и спорта.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров вручил почетный кубок замгубернатора Югры Елене Шумаковой и отметил, что Югра «на протяжении многих лет является законодателем мод» в биатлоне.

«Мы его отдаем на один год в Ханты-Мансийский автономный округ. Думаю, его увидят не только те, кто был сегодня. Он будет путешествовать по разным мероприятиям. Это символ побед нашего прославленного биатлониста, четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. По согласованию с ним этот кубок был сегодня вручен», — сказал Виктор Майгуров.