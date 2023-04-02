В ХМАО работодатели контролируют поведение подчиненных в соцсетях

Компании ХМАО контролируют контент, который их подчиненные публикуют в социальных соцсетях. Шесть из десяти работодателей накладывают ограничения. Большинство из них связано с недопущением разглашения коммерческой тайны, неэтичного поведения в интернете и распространения информации, порочащей работодателя, пишет со ссылкой на результаты опроса Superjob «Сургутская трибуна».

«‎Опрос экономически активных жителей Югры показал, что замечания от работодателя по поводу несдержанности в соцсетях получали лишь 2% опрошенных. Причем мужчин ругают чаще, чем женщин (5 и 2% соответственно)», - говорится в исследовании.

Уточнятся, что сотрудники с высоким доходом (от 80 тыс. рублей в месяц) с нареканиями к поведению в интернете сталкиваются чуть чаще, чем те, кто зарабатывает меньше (5%). Однако большинству работающих югорчан никогда не приходилось отчитываться за свою интернет-активность перед работодателями.