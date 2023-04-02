Глава Сбербанка Герман Греф откроет в ХМАО школу программирования

Глава Сбербанка Герман Греф откроет 3 апреля в Сургуте четвертую в России школу программирования. Помимо Грефа на торжественном мероприятии будет помощник президента Максим Орешкин, сообщается в телеграм-канале «Югра официально».

«Основное событие 3 апреля — открытие нового кампуса «Школы 21», проекта, который реализуется правительством Югры и Сбером. На открытие четвертой школы программирования в стране прибудет президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф», - говорится в сообщении.

Также в планах - двусторонние рабочие встречи Максима Орешкина и Германа Грефа с губернатором Югры Натальей Комаровой.