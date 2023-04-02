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«Тур по ЮГУ» пройдет для иногородних абитуриентов в Ханты-Мансийске

ЮГУ проведет день открытых дверей для иногородних студентов

«Тур по ЮГУ» пройдет для иногородних абитуриентов в Ханты-Мансийске
Фото: телеграм-канал "Ханты-Мансийск | Онлайн"

Югорский государственный университет (ЮГУ) проведет 8 апреля День открытых дверей для иногородних абитуриентов. Их познакомят с ректором, руководителями и преподавателями девяти Высших школ университета, сообщает пресс-служба вуза.

«Будущие студенты смогут узнать все о студенческой жизни, научной деятельности, познакомиться с образовательными программами, лайфхаками по поступлению. Иногородним предоставляется общежитие», - говорится в сообщении.

Стоимость проживания для абитуриента составит 100 руб., для сопровождающего – 700 руб. Подробную информацию можно узнать по телефонам 8 (3467) 377-037 или 8 (3467) 377-000 (добавочные – 440, 441, 443, 545).


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Сегодня в 13:14, просмотров: 75, комментариев: 0
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