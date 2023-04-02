ЮГУ проведет день открытых дверей для иногородних студентов

Югорский государственный университет (ЮГУ) проведет 8 апреля День открытых дверей для иногородних абитуриентов. Их познакомят с ректором, руководителями и преподавателями девяти Высших школ университета, сообщает пресс-служба вуза.

«Будущие студенты смогут узнать все о студенческой жизни, научной деятельности, познакомиться с образовательными программами, лайфхаками по поступлению. Иногородним предоставляется общежитие», - говорится в сообщении.

Стоимость проживания для абитуриента составит 100 руб., для сопровождающего – 700 руб. Подробную информацию можно узнать по телефонам 8 (3467) 377-037 или 8 (3467) 377-000 (добавочные – 440, 441, 443, 545).