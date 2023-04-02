Пенсионерка из Белоярского района ХМАО потеряла свыше миллиона рублей на «бирже»

В Белоярском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стала 63-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе ОМВД муниципалитета.

Женщина рассказала полицейским, что увидела в одной из социальных сетей рекламу финансовой биржи с возможностью получить доход. Она перешла по ссылке, заполнила форму заявки, и ей сразу же перезвонили.

Мошенники убедили пенсионерку зарегистрироваться на биржевой платформе, установить приложение Skype на телефон для общения и демонстрации экрана трейдеру (помощнику), а также внести 10 000 рублей для открытия счета на бирже.

После этого женщина стала совершать сделки на бирже через специальное приложение под руководством трейдера. Однако когда она захотела вывести деньги, то не смогла этого сделать.

«В общей сложности югорчанка перевела 1 127 500 рублей, из который 520 тысяч – кредитные, которые пенсионерка оформила в двух банках во время игр на бирже», - отметили в пресс-службе полиции.