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Санврачи Югры рассказали, чем можно заразиться после шугаринга на дому

Роспотребнадзор ХМАО призвал отказаться от процедуры шугаринга на дому

Санврачи Югры рассказали, чем можно заразиться после шугаринга на дому
Фото: ru.freepik.com

Санврачи ХМАО рассказали о том, что может случиться с югорчанками, которые согласились на процедуру шугаринга, проводимую на дому. Так, по словам экспертов Роспотребнадзора, мастер может не уделить достаточного внимания на обеззараживание инструментов. Клиентки рискуют заразиться:

  • Золотистым стафилококком – эти бактерии могут проникать в организм человека не только через грязные инструменты, но и через предметы обихода. При размножении, такой вид стафилококка поражает довольно значительные участки кожных покровов и образует фурункулы или карбункулы (гнойничковые поражения кожи).
  • Вирусным гепатитом. Поскольку в процессе шугаринга из-за индивидуальных особенностей кожи могут появиться микротравмы, то при применении нестерильных инструментов, риск заражения через кровь значительно повышается.
  • Вирусом герпеса – одним из коварных врагов человечества, поскольку его проявления сложно предугадать. Его внешние проявления достаточно специфичны: высыпания на слизистой рта или носа, губах и других участках тела.
  • ВИЧ-инфекцией. Как известно, вирус иммунодефицита человека передается парентеральным путем, то есть через кровь. В настоящее время нет препаратов, способных вылечить это заболевание. Поэтому очень важно следить, чтобы процедура проводилась в перчатках!

Также санврачи подчеркнули, что в случае проведения процедуры на дому будет очень сложно воспользоваться правом о защите прав потребителей:

«Согласно жилищному кодексу, жилище неприкосновенно и проверить условия оказания услуг на дому государственные органы власти не смогут. Другое дело салон – там при непосредственной угрозе причинения вреда здоровью потребителей может быть проведена полномасштабная проверка с лабораторно-инструментальным исследованием», – рассказали в Роспотребнадзоре.


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01 апреля в 18:14, просмотров: 1294, комментариев: 0
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