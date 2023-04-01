Роспотребнадзор ХМАО призвал отказаться от процедуры шугаринга на дому

Санврачи ХМАО рассказали о том, что может случиться с югорчанками, которые согласились на процедуру шугаринга, проводимую на дому. Так, по словам экспертов Роспотребнадзора, мастер может не уделить достаточного внимания на обеззараживание инструментов. Клиентки рискуют заразиться:

Золотистым стафилококком – эти бактерии могут проникать в организм человека не только через грязные инструменты, но и через предметы обихода. При размножении, такой вид стафилококка поражает довольно значительные участки кожных покровов и образует фурункулы или карбункулы (гнойничковые поражения кожи).

Вирусным гепатитом. Поскольку в процессе шугаринга из-за индивидуальных особенностей кожи могут появиться микротравмы, то при применении нестерильных инструментов, риск заражения через кровь значительно повышается.

Вирусом герпеса – одним из коварных врагов человечества, поскольку его проявления сложно предугадать. Его внешние проявления достаточно специфичны: высыпания на слизистой рта или носа, губах и других участках тела.

ВИЧ-инфекцией. Как известно, вирус иммунодефицита человека передается парентеральным путем, то есть через кровь. В настоящее время нет препаратов, способных вылечить это заболевание. Поэтому очень важно следить, чтобы процедура проводилась в перчатках!

Также санврачи подчеркнули, что в случае проведения процедуры на дому будет очень сложно воспользоваться правом о защите прав потребителей:

«Согласно жилищному кодексу, жилище неприкосновенно и проверить условия оказания услуг на дому государственные органы власти не смогут. Другое дело салон – там при непосредственной угрозе причинения вреда здоровью потребителей может быть проведена полномасштабная проверка с лабораторно-инструментальным исследованием», – рассказали в Роспотребнадзоре.