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В Югре возбудили уголовное дело после того, как женщина провалилась в дыру прогнившего пола

В ХМАО предложили заложить досками прогнивший пол, в который провалилась женщина

В Югре возбудили уголовное дело после того, как женщина провалилась в дыру прогнившего пола
Фото: СКР Югры

В Советском продолжается расследование инцидента произошел в квартире предоставленной администрацией по договору соцнайма. Было предложено заменить сгнившую доску без капитального ремонта дома и переселения. Сама же югорчанка Анастасия Гура оставаться в этом доме боится, так как, по ее словам, дело не в одной доске. Об этом она рассказала NEFT.

«Сегодня ко мне пришли представители комиссии из администрации и управляющей компании. Сказали, что поменяют доску там, где провалено. Но я хочу съехать: дом не признан аварийным, но он в ужасном состоянии. Сейчас снег растает, и будет видны дыры на улице насквозь», — поделилась с NEFT Анастасия.

Напомним, что Анастасия Гура разместила в городском паблике фото дыры на полу в кухне и ноги, на которой остались синяки после падения в нее. Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело:

«В целях всестороннего установления обстоятельств следственным путем и оказании содействия проживающим в доме гражданам Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Руководителем следственного управления по Ханты-Мансийскому автономному округу ход расследования поставлен на контроль», – сообщили в структуре.


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Сегодня в 11:05, просмотров: 67, комментариев: 0
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