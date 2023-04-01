16+
Логотип Сиапресс
USD  77,3233   EUR  84,1116  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В ХМАО 986 домов попали в трехлетнюю программу капремонта

Порядка 200 югорчан улучшат свои жилищные условия с помощью программы капремонта

В ХМАО 986 домов попали в трехлетнюю программу капремонта
Фото: siapress.ru

Более 900 домов в ХМАО попали в программу капремонта на следующие три года. В конечном счете около 200 тысяч югорчан улучшат свои жилищные условия. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В прошлом году мы провели серьезную работу над ошибками. Пересмотрели ценообразование, отказались от работы с недобросовестными подрядчиками. Замечаний от югорчан было немало. Мы их учли и приняли ряд системных мер, которые помогут исправить ситуацию», —подчеркнул вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев на совещании по капремонту домов в УрФО.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:33, просмотров: 87, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Депутаты всех фракций думы Югры задали вопросы Наталье Комаровой 833
  2. Подростковые субкультуры: мнение психолога 783
  3. Спуск в купальниках по заснеженному склону пройдет в Сургуте 758
  4. ​Приглашение к разговору 697
  5. Ремонт моста через Обь в Сургуте возобновят 15 апреля 694
  6. ​Образовательная программа для педагогов запущена в СурГУ 694
  7. Зеленые зоны Сургута начнут обрабатывать от клещей с 28 апреля 666
  8. В России с апреля начнут вручать «электронные» повестки 663
  9. В четырех районах ХМАО с 1 апреля запретят проезд по зимникам 634
  10. В Сургуте колбаса подешевела на 17% 626
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2685
  2. Возвращение в прошлое: ресторан KFC в Сургуте поменял вывеску на Rostic’s 2109
  3. Молодая вартовчанка стала призером Всероссийской олимпиады по французскому языку 1746
  4. Авитаминоз в душе и в организме // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1742
  5. В Сургуте 28 марта ограничат движение по улице Взлетной из-за тактико-специальных учений 1688
  6. ​Галаховы 1661
  7. Продавец павильона в Сургуте заработал уголовку продажей алкоголя несовершеннолетней 1613
  8. Обь заняла первое место в рейтинге самых грязных рек 1605
  9. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 1580
  10. У задержанного сбытчика в Нижневартовске обнаружили более 100 свертков с наркотиками 1575
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17985
  2. ​Был ли майдан? 14380
  3. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9478
  4. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 4337
  5. «Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников» 3957
  6. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3597
  7. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3566
  8. Запрети «Редан» 3388
  9. Поверенный Его Величества 3372
  10. ​В Югре похолодает до -30 градусов 3171

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика