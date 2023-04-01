Порядка 200 югорчан улучшат свои жилищные условия с помощью программы капремонта

Более 900 домов в ХМАО попали в программу капремонта на следующие три года. В конечном счете около 200 тысяч югорчан улучшат свои жилищные условия. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В прошлом году мы провели серьезную работу над ошибками. Пересмотрели ценообразование, отказались от работы с недобросовестными подрядчиками. Замечаний от югорчан было немало. Мы их учли и приняли ряд системных мер, которые помогут исправить ситуацию», —подчеркнул вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев на совещании по капремонту домов в УрФО.