Югорские спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали на Чемпионате России по биатлону

Спортсмены из ХМАО завоевали золотую и бронзовую медали на Чемпионате России по биатлону, сообщает пресс-служба окружного департамента физкультуры и спорта.

«30 марта в Ханты-Мансийске спортсмены вышли на старт смешанной эстафеты. Сборная ХМАО-Югра №1 в составе Елизаветы Каплиной (Ханты-Мансийск), Екатерины Носковой (Нижневартовск), Петра Пащенко (Нижневартовск) и Никиты Поршнева (Нижневартовск) стала победителем гонки. Итоговое время команды – 1:12:42,6», - говорится в сообщении.

Серебряную медаль получили представители Тюменской области, а бронзу взяла вторая сборная Югры, в состав которой вошли Ксения Довгая (Нижневартовск), Алина Кудисова (Ханты-Мансийск), Алексей Вагин (Нижневартовск) и Дмитрий Иванов (Нягань).

Чемпионат России по биатлону проходит с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске. Лучшие лыжники России и Беларуси соревнуются за звание чемпиона. У сборной Югры - самая многочисленная команда из 23 биатлонистов: 16 мужчин и 7 женщин.