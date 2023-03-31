В Югре упали цены на колбасу и сыр

Самый популярный бутерброд у россиян стал доступнее для югорчан. Колбаса и сыр подешевели на 8,5% и 4,5% соответственно. Такие данные приводит «Тюменьстат».

«В начале марта средняя стоимость килограмма полукопченой и варено-копченой колбасы составляла 646,73 рубля. Сейчас цена опустилась до 592,35 рубля. Сыр в начале месяца стоил 818,60 рубля, а на данный момент ценник составляет 780,28», — следует из статистики ведомства.

Сильнее всего колбаса подешевела в Сургуте. Цена упала сразу на 17%, а стоимость сырной продукции снизилась больше всего в Нижневартовске — на 10%.