136 новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО за сутки

В 21 муниципалитете ХМАО за минувшие сутки выявили 136 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте - 32, Ханты-Мансийске - 26, Урае и Нижневартовске - по 9, Сургутском районе - 8. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 7 новых заболевших. У 134 пациентов заболевание протекает как ОРВИ, у трех диагностирована пневмония, сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

«В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 23 случая, 18-29 лет – 18 случаев, 30-49 лет – 42, 50-64 лет – 24, старше 65 лет – 29», - отметили в пресс-службе.

Превышение среднеокружного показателя установлено в восьми муниципалитетах: Нижневартовске, Югорске, Урае, Ханты-Мансийске, Белоярском и Радужном, а также в Березовском и Сургутском районах.