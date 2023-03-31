16+
Логотип Сиапресс
USD  77,0863   EUR  83,7639  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​У 136 югорчан диагностировали ковид за минувшие сутки

136 новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО за сутки

​У 136 югорчан диагностировали ковид за минувшие сутки
Фото: pixabay

В 21 муниципалитете ХМАО за минувшие сутки выявили 136 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте - 32, Ханты-Мансийске - 26, Урае и Нижневартовске - по 9, Сургутском районе - 8. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 7 новых заболевших. У 134 пациентов заболевание протекает как ОРВИ, у трех диагностирована пневмония, сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

«В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 23 случая, 18-29 лет – 18 случаев, 30-49 лет – 42, 50-64 лет – 24, старше 65 лет – 29», - отметили в пресс-службе.

Превышение среднеокружного показателя установлено в восьми муниципалитетах: Нижневартовске, Югорске, Урае, Ханты-Мансийске, Белоярском и Радужном, а также в Березовском и Сургутском районах.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:22, просмотров: 137, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Следователи проверят югорскую ферму, где коровы гибнут от голода 799
  2. ​Более 220 тысяч югорчан проголосовали за инициативные проекты земляков 728
  3. Югорским детям-сиротам облегчат получение выплат 712
  4. Подростковые субкультуры: мнение психолога 461
  5. В Сургутском районе осудят продавщицу, которая воровала деньги с продажи товаров 365
  6. В России с апреля начнут вручать «электронные» повестки 353
  7. ​Образовательная программа для педагогов запущена в СурГУ 347
  8. Десятилетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Ханты-Мансийске 331
  9. В четырех районах ХМАО с 1 апреля запретят проезд по зимникам 300
  10. Встреча с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Турции и Дубая 5 апреля в Нефтеюганске 235
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2520
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 марта // АФИША 2108
  3. Муниципалитеты Югры обязали возвращать субсидии, если будут нарушены обязательства 2072
  4. Возвращение в прошлое: ресторан KFC в Сургуте поменял вывеску на Rostic’s 2033
  5. ​Как заработать на «рае в шалаше» выходного дня — рассказал эксперт по загородной недвижимости 1830
  6. Авитаминоз в душе и в организме // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1691
  7. ​Сколько нужно проработать на «северах», чтобы раньше выйти на пенсию 1685
  8. Молодая вартовчанка стала призером Всероссийской олимпиады по французскому языку 1683
  9. Сургутянин запатентовал тренажер для восстановления ходьбы 1671
  10. Югорчане смогут увидеть редкое космическое явление 1648
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17924
  2. ​Был ли майдан? 14338
  3. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9414
  4. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 4287
  5. «Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников» 3907
  6. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3524
  7. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3514
  8. Запрети «Редан» 3347
  9. Поверенный Его Величества 3322
  10. ​В Югре похолодает до -30 градусов 3127

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика