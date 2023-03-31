Приемная кампания по зачислению детей в первый класс стартовала в Сургутском районе

В Сургутском районе сегодня, 31 марта, стартовала приемная кампания по зачислению детей в первый класс. Власти ожидают, что районные школы примут около 1 950 первоклассников.

«Ожидаем, по предварительным расчетам, 1950 первоклашек в наши школы. Конечно, самый большой поток в первые классы будет в крупных поселениях. А в отдаленных детей немного. Так, например, в Высоком Мысе в первый класс должны пойти 9 ребятишек, в Локосово - 7, в Каюково – 4», - сообщили в департаменте образования администрации Сургутского района.

Зачисление детей в первые классы пройдет в два этапа. До 30 июня можно подать заявление по месту регистрации, а в период с 6 июля по 5 сентября — в любую другую школу, если там останутся места.

Ранее приемная кампания началась в Белоярском и Октябрьском районах, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Когалыме, Югорске, Урае и Сургуте,