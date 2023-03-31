Губернатор Югры встретилась с представителями депутатских фракций

Традиционная встреча Натальи Комаровой с представителями всех фракций в думе Югры состоялась накануне в режиме онлайн. Свои вопросы, реплики и предложения высказали представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР», «Партии пенсионеров» и «Справедливой России».

Руководитель фракции «ЕР» Наталья Западнова выразила благодарность губернатору за организацию продуманной и передовой системы реабилитации военнослужащих на территории Югры. А программу помощи и мобилизованным, и их семьям депутат назвала одной из самых прогрессивных во всей России, передает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона. А вопрос касался участия в реабилитационных мероприятиях комплекса «Югорская долина». Наталья Комарова отметила, что это учреждение в 2023 году станет точкой реабилитации, в том числе, тех, кто перенес сложные заболевания и хирургические операции.

Единственный представитель «Партии пенсионеров» Владимир Зиновьев рассказал главе региона о том, что в Нижневартовске так и не идет строительство школы в районе Рябинового бульвара, хотя этот объект должны были сдать еще в 2022 году. «Прошу рассмотреть этот вопрос и перевести проект по строительству школы из компетенции муниципалитета в компетенцию субъекта. По мнению горожан, это позволит ускорить решение вопроса», – предложил Зиновьев. Губернатор поручила своему заместителю Елене Шумаковой рассмотреть вопрос на заседании штаба по строительству важных для округа объектов.

Главный справедливоросс Югры Михаил Сердюк предложил отдать землю возле аэропорта Нефтеюганска под комплексную застройку. Наталья Комарова обещала дать поручение своим коллегам, чтобы те изучили целесообразность подобного решения.