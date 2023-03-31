В ХМАО медведи начали выбираться из берлог

В Югре медведи начали выходить из зимней спячки. Это произошло раньше обычного из-за ранней весны, сообщили в пресс-службе окружного Природнадзора.

В ведомстве отметили, что проснувшиеся медведи не представляют большой опасности - они терпеливо ждут новый растительный сезон. Исключение составляют самки с детенышами.

«После пробуждения, косолапый вылезает из укрытия, осматривается, нюхает воздух, оценивает окружающею обстановку. Первые 10-15 дней «хозяин тайги» не слишком активен. Он не отходит далеко от своей берлоги, бродит вокруг, если повезет перекусит остатками сухой прошлогодней травы или тушками погибших зимой животных. Медведь регулярно возвращается в свое теплое и уютное укрытие, а при ухудшении погоды может залечь и не выходить из берлоги несколько дней. Даже после длительного периода сна организм здорового медведя устроен так, что у него остается запас жира на 2-3 недели бодрствования», - рассказали в пресс-службе Природнадзора.

В ведомстве разработали памятку правил поведения, которые позволят минимизировать нежелательные встречи с медведями. Почитать можно здесь.