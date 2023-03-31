5 тысяч специалистов привлекут в Югре в случае ЧС в ходе паводка

В Югре продолжается подготовка к паводку. Согласно прогнозам метеорологов, некоторым территориям в регионе может грозить подтопление, сообщается на сайте окружной думы.

«В зависимости от средней температуры в апреле-мае и интенсивности таяния снегов в различных районах, в том числе предгорьях Урала, ряду территорий Югры вполне может грозить подтопление. <…> Например, в поселении Саранпауль уровень воды может достигать опасных отметок», - говорится в сообщении.

В период весеннего половодья на территории округа будут активно работать 45 постоянных гидрологических постов. В случае чрезвычайных ситуаций к решению проблемы подключится спецподразделение численностью примерно 5 тысяч человек. «В состояние готовности находится более 1 тысячи единиц аварийно-спасательной и инженерной техники, а также автомобили и автобусы для вывоза людей», – отметил депутат Андрей Осадчук.

Он добавил, что проверка всех служб показала - к паводку в Югре готовы. «Есть недочеты, но их немного. Например, нужно поработать над степенью готовности пунктов временного размещения граждан в случае необходимости временной эвакуации. Однако это поправимо: время еще не упущено», – сказал Осадчук.