Зимники в четырех районах ХМАО закроются с 1 апреля

В четырех районах ХМАО с 1 апреля закрывается движение по зимникам и ледовым переправам. Об этом сообщает Управление автодорог Югры в своем телеграм-канале.

«С 1 апреля 2023 года закрывается движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам Югры, расположенным на территориях Березовского, Октябрьского, Белоярского и Ханты-Мансийского районов», - говорится в сообщении.

Ранее зимники закрылись в Кондинском районе, а в Сургутском районе движение по ним окончательно остановится завтра, 1 апреля.