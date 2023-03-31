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В четырех районах ХМАО с 1 апреля запретят проезд по зимникам

Зимники в четырех районах ХМАО закроются с 1 апреля

В четырех районах ХМАО с 1 апреля запретят проезд по зимникам
Фото: департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры

В четырех районах ХМАО с 1 апреля закрывается движение по зимникам и ледовым переправам. Об этом сообщает Управление автодорог Югры в своем телеграм-канале.

«С 1 апреля 2023 года закрывается движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам Югры, расположенным на территориях Березовского, Октябрьского, Белоярского и Ханты-Мансийского районов», - говорится в сообщении.

Ранее зимники закрылись в Кондинском районе, а в Сургутском районе движение по ним окончательно остановится завтра, 1 апреля.


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Сегодня в 11:17, просмотров: 146, комментариев: 0
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