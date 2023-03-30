Жители Нефтеюганска пожаловались в СК на погибающих от голода коров на ферме

Следователи проверят фермерское хозяйство в Нефтеюганском районе, где, по словам местных жителей, в течение двух месяцев от голода погибли десятки коров. Горожане также рассказали, что погибший скот не утилизируется, а остальные животные оставлены владельцами без еды и воды и содержатся в антисанитарных условиях. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.

«В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства, а также будет дана правовая оценка действиям и решениям должностных лиц контролирующих структур в части длительного непринятия мер по урегулированию ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

Поручение провести проверку дал руководитель регионального следкома.