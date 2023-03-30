В ХМАО усовершенствовали закон о мерах соцподдержки детям-сиротам

В ХМАО дети-сироты смогут получать необходимую социальную поддержку без заполнения заявлений. Власти региона также ускорили процедуру при начислении выплат, сообщает окружное информационно-аналитическое управление Думы.

«Проект закона разработан для повышения эффективности предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, приемным родителям, а также в связи с передачей с 1 января 2023 года полномочий в сфере опеки и попечительства с муниципального на региональный уровень», – уточнил председатель Думы Югры Борис Хохряков.

Согласно новой норме предоставление ежемесячной выплаты на содержание детей-сирот и осуществление последующего перерасчета из-за исполнения ребенку шести, 14 и 16 лет, производится в беззаявительном порядке. Кроме того, сокращаются с 15 до пяти дней сроки принятия решения о назначении ежемесячной выплаты на содержание детей-сирот, а также изменяется дата осуществления ежемесячных выплат − с 15 на 10 число.

«Дети-сироты, обучающиеся в общеобразовательных организациях, и граждане в возрасте 18 лет и старше, потерявшие в период обучения одного или обоих родителей, предоставляют заявление о назначении ежемесячной выплаты с перечнем необходимых документов через центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо через портал госуслуг», – говорится в сообщении Думы.

Вместе с тем единовременная выплата гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории округа, будут выплачивать в течение трех дней со дня принятия акта органа опеки и попечительства о ее назначении.