В Югре подводят итоги регионального конкурса инициативных проектов

Более 224 тысяч югорчан пришли на портал «Открытый регион – Югра» и проголосовали за 147 инициативных проектов своих земляков, пришедших из всех 22 муниципалитетов автономного округа. И это при условии, что при этом голосовании требовалось не просто нажать две кнопки, но зарегистрироваться и пройти верификацию.

«Регистрация с подтверждением номера телефона в информационной системе ИСИБа - это обязательный процесс. Она нужна для идентификации пользователя. Что позволяет обеспечить участникам конкурса при голосовании максимальную открытость, достоверность, минимизировав влияние на результат спамов, ботов, – рассказал замдиректора и начальник управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Александр Пономаренко. – С каждым годом совершенствуются инструменты верификации голосования, которые позволяют выявлять и пресекать попытки накрутки. По результатам подсчета голосов этого года получена объективная оценка заинтересованности жителей в реализации каждого инициативного проекта».

По словам начальника Центра инициативного бюджетирования Югры Ольги Кокориной, наиболее активно голосовали за проекты из Сургута, Когалыма и Лангепаса. Но при этом итоги народного волеизъявления – важная, но не единственная часть большой работы по подведению итогов конкурса. Есть еще экспертная комиссия, которая оценит социальную значимость, общественную полезность, оригинальность проектов и другие критерии.

Окончательные результаты конкурс будут опубликованы в ближайшие дни. Проекты-победители получат до 10 млн рублей на реализацию.