Губернатор Югры во время визита в Москву приняла участие в партийном совете

Во время рабочей поездки в Москву Наталья Комарова приняла участие в заседании Уральского межрегионального координационного совета «Единой России» под председательством члена президиума партии и депутата Госдумы Ивана Квитки. Там глава Югры рассказала о достижениях региона, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа.

«По оценкам рейтинговых агентств, в прошедшем году Югра среди лидеров страны по качеству жизни по качеству жизни – пятая позиция (АСИ); по устойчивому развитию регионов Российской Федерации – четвертая позиция (SGM Рейтинговое агентство); по социально-экономическому положению – пятая позиция (РИА-рейтинг); в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата – шестая позиция (АСИ)», – привела часть своего доклада Наталья Комарова.

Она также обозначила, что в 2022 году доходы югорчан выросли на 11,4 процента, номинальная зарплата – на 13,7 процента, естественный прирост населения составил 7,8 тысячи человек (на 2,5 тысячи больше, чем в 2021-м), безработица оказалась в два раза ниже средней по стране – 0,38 процента.

«Обсудили возможность совместной разработки комплекса мер, снимающих барьеры в недропользовании, других отраслях экономики с целью дальнейшего развития, в том числе нашего края», – резюмировала итоги заседания Наталья Комарова.