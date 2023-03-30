113 новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО за последние сутки

В 18 муниципалитетах Югры за последние сутки выявили 113 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте - 25, Ханты-Мансийске - 14, Березовском районе - 9, Урае и Нефтеюганске - по 8. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 6 новых случаев заражения.

На момент выявления у 108 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 5 - пневмония. Контакт установлен в 113 случаях, отметили в пресс-службе окружного правительства.

Также за сутки в Югре от ковида умер один пациент. Общее число летальных случаев выросло до 2 612. Вылечились за сутки 183 человека, за весь период пандемии – 261 739 югорчан.