В Югорске благоустроят парки, улицы и расширят кладбище

В Югорске планируют расширить городское кладбище и благоустроить парки. Информацию об этом появилась в соцсетях главы муниципалитета Алексея Харлова.

«Хочу поделиться планами по благоустройству города в этом году: продолжаем развивать парк по улице Менделеева, городской парк на Ленина давно требует обновления. Планируем работы по расширению городского кладбища», — написал Алексей Харлов в своем telegram-канале.

Отмечается, что в парке по улице Ленина на 2023 год запланированы проектно-изыскательные работы, по улице Менделеева будет построена входная группа, оборудованы площадки для занятий спортом и выгула собак. Кроме того, для жителей Югорска обустроят наземный железнодорожный переход с выходом на улицу Толстого, построено несколько новых детских площадок, будут проведены работы по улучшению качества освещения.

Также в планах установить теплые автобусные павильоны, укладка новых пешеходный путей.