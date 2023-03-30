16+
Логотип Сиапресс
USD  76,9781   EUR  83,4859  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югорске анонсировали масштабную работу по благоустройству

В Югорске благоустроят парки, улицы и расширят кладбище

В Югорске анонсировали масштабную работу по благоустройству
Фото: ru.freepik.com

В Югорске планируют расширить городское кладбище и благоустроить парки. Информацию об этом появилась в соцсетях главы муниципалитета Алексея Харлова.

«Хочу поделиться планами по благоустройству города в этом году: продолжаем развивать парк по улице Менделеева, городской парк на Ленина давно требует обновления. Планируем работы по расширению городского кладбища», — написал Алексей Харлов в своем telegram-канале.

Отмечается, что в парке по улице Ленина на 2023 год запланированы проектно-изыскательные работы, по улице Менделеева будет построена входная группа, оборудованы площадки для занятий спортом и выгула собак. Кроме того, для жителей Югорска обустроят наземный железнодорожный переход с выходом на улицу Толстого, построено несколько новых детских площадок, будут проведены работы по улучшению качества освещения.

Также в планах установить теплые автобусные павильоны, укладка новых пешеходный путей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:31, просмотров: 29, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2159
  2. ​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше» 814
  3. ​Экс-заместитель директора и ее семья взяли у сургутского водоканала миллионный долг и не вернули половину 761
  4. ​В Сургуте и Ханты-Мансийске - больше всего новых заболевших ковидом 729
  5. ​Эскиз нового «Строителя» неплох, но это опять точечное, а не комплексное развитие территории 699
  6. В пансионате Ханты-Мансийска пенсионер случайно убил соседа по палате 673
  7. ​В Сургуте начался прием заявлений на зачисление детей в первые классы 647
  8. Школьник-игроман из Нижневартовска оставил бабушку и дедушку без пенсий 620
  9. Сургутская власть усилила контроль над коммунальщиками в ходе генеральной уборки от снега 609
  10. Сургутские врачи удалили юной пациентке десятисантиметровую кисту яичника 586
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2159
  2. Сургутский кинотеатр «Аврора» станет спортивно-досуговым центром 2114
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 марта // АФИША 2012
  4. Муниципалитеты ХМАО обязали возвращать субсидии, если будут нарушены обязательства 1990
  5. Возвращение в прошлое: ресторан KFC в Сургуте поменял вывеску на Rostic’s 1912
  6. Ритуальный зал в Сургуте могут построить в районе старого туберкулезного диспансера 1898
  7. Бывшую главу Белого Яра освободят из-под стражи 1892
  8. ​Как заработать на «рае в шалаше» выходного дня — рассказал эксперт по загородной недвижимости 1759
  9. «Предлагается реконструкция с учетом того, что появится три спортивных зала» 1724
  10. Железнодорожный вокзал Сургута демонтируют 1709
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17860
  2. ​Был ли майдан? 14263
  3. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9297
  4. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7141
  5. ​Бремя стандарта 5249
  6. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 4210
  7. «Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников» 3829
  8. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3439
  9. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3418
  10. Запрети «Редан» 3279

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика