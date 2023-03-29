16+
Логотип Сиапресс
USD  76,5939   EUR  82,7750  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Сургуте и Ханты-Мансийске - больше всего новых заболевших ковидом

У 106 югорчан диагностировали коронавирус за сутки

​В Сургуте и Ханты-Мансийске - больше всего новых заболевших ковидом
Фото: pixabay

В 19 муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявили 106 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте - 30, Ханты-Мансийске - 24, Лангепасе и Березовском районе - по 7. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 6 случаев заражения.

На момент выявления у 102 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 - пневмония. Контакт установлен в 104 случаях.

«Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 24 случая COVID-2019, среди рабочих – 19 случаев, среди служащих – 12, среди медицинских работников – 11, среди пенсионеров – 17. В категории «прочие» установлено 23 случая», - уточнили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Вылечились за сутки 196 человек, за весь период пандемии – 261 556 югорчан. Умерли за весь период 2 611 пациентов с ковидом.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:01, просмотров: 159, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 1916
  2. ​Сбер и X5 Group тиражировали сервис снятия наличных на все магазины сети «Пятёрочка» 850
  3. Боксер из Нижневартовского района избил сына за невыученные уроки 794
  4. ​Чужая река 756
  5. ​ПСБ: интернет-торговля будет расти на треть ежегодно 604
  6. Сургутские врачи удалили юной пациентке десятисантиметровую кисту яичника 339
  7. Двое подростков не успели перебежать дорогу и угодили под машину в Нижневартовске 307
  8. В пансионате Ханты-Мансийска пенсионер случайно убил соседа по палате 301
  9. Как безопасно порыбачить весной? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 256
  10. ​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше» 255
  1. Сургутский кинотеатр «Аврора» станет спортивно-досуговым центром 2055
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 марта // АФИША 1942
  3. Муниципалитеты ХМАО обязали возвращать субсидии, если будут нарушены обязательства 1919
  4. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 1916
  5. Ритуальный зал в Сургуте могут построить в районе старого туберкулезного диспансера 1832
  6. Бывшую главу Белого Яра освободят из-под стражи 1831
  7. Возвращение в прошлое: ресторан KFC в Сургуте поменял вывеску на Rostic’s 1817
  8. ​Как заработать на «рае в шалаше» выходного дня — рассказал эксперт по загородной недвижимости 1704
  9. «Предлагается реконструкция с учетом того, что появится три спортивных зала» 1663
  10. Железнодорожный вокзал Сургута демонтируют 1650
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17815
  2. ​Был ли майдан? 14206
  3. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9218
  4. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 4153
  5. «Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников» 3772
  6. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3389
  7. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3355
  8. Запрети «Редан» 3232
  9. Поверенный Его Величества 3179
  10. ​В Югре похолодает до -30 градусов 3071

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика