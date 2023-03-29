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Добро доставляют на дом в Сургутском районе

Акцию «Добро с доставкой» запустили в Сургутском районе

Добро доставляют на дом в Сургутском районе
фото: администрация Сургутского района

В Сургутской районе запустили добровольческую акцию «Добро с доставкой». Принять в ней участие могут все желающие местные жители, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Акция направлена на помощь социально уязвимым категориям населения. Волонтеры помогают в быту гражданам старше 65-ти лет, Ветеранам и Труженикам тыла, одиноким пенсионерам, а также семьям мобилизованных граждан», - отметили в пресс-службе.

Помогать можно так: покупать продукты и лекарства, убирать придомовую территорию, делать мелкий ремонт, собирать мебель и оказывать шефскую помощь.

Организаторы просят волонтеров самостоятельно зарегистрироваться в мобильном приложении «Добрый район» и на платформе Dobro.ru.

Более подробную информацию можно найти в официальном сообществе МАУ СР «Районный молодежный центр» в ВК, на сайте учреждения или узнать по номеру телефона: 8 (3462) 550 718.


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Сегодня в 09:50, просмотров: 55, комментариев: 0
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