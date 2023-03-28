Азат Ислаев занял пост в совете директоров крупной энергетической компании ХМАО

Замгубернатора Югры встал во главе совета директоров крупной энергетической компании. Речь идет об Азате Ислаеве – он курирует блоки строительства, ЖКК, дорог и пространственного развития. Такое решение было принято на заседании совета директоров, которое состоялось в понедельник, 27 марта 2023 года.

«Назначение заместителя губернатора Югры Азата Ислаева председателем совета директоров является крайне важным для нашей компании. Впереди нас ждет большая совместная работа на благо предприятия и региона!» – отметил генеральный директор АО «ЮРЭСК» Матвей Каров.

Ислаев прокомментировал свое назначение следующим образом: «Со стороны Правительства созданы все условия для развития компании. Мы будем оказывать всестороннюю поддержку развитию ЮРЭСКа и процветанию энергетической отрасли в Югре. В добрый путь!»