В Ханты-Мансийске пройдет югорский лыжный марафон - приглашают всех желающих

В Ханты-Мансийске в пойме реки Горная 7-8 апреля пройдет югорский лыжный марафон. Принять в нем участие могут все желающие, сообщает пресс-служба окружного правительства в своем телеграм-канале.

«Лыжный марафон в Ханты-Мансийске — это отличная возможность испытать свои силы, получить море впечатлений и даже стать чемпионом! А еще там можно пообщаться с настоящими звездами, такими как Сергей Устюгов, Александр Легков, Юлия Ступак и многими другими, получить автографы и сделать совместные фото», - говорится в сообщении.

Организаторы также подготовили различные развлечения. В их числе - катание на снегоходах и собачьих упряжках, дегустация блюд северной кухни в традиционных чумах и хаски-терапия, которая поможет забыть о повседневных заботах.

Зарегистрироваться можно до 6 апреля здесь.