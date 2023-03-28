Жители Сургутского района назвали лучшие управляющие компании

В Сургутском районе подвели итоги рейтинга управляющих компаний за вторую половину 2022 года. В опросе принял участие 1 001 человек, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Самое активное участие в опросе приняли лянторцы - 46%, затем жители Федоровского - 17% и Белого Яра - 7%», - отметила начальник управления жилищного хозяйства и экологии районной администрации Вероника Барабаш.

На первом месте - МУП «Сургутрайторф» (Сургутский район). На втором - ООО «Уютный Дом» (Лянтор). Замыкает тройку победителей ООО «Управляющая компания «Нэви».

Рейтингование будет проходить два раза в год, сообщили в администрации Сургутского района. Итоги за первую половину 2023 года подведут в августе.