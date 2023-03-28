Зимники Сургутского района закроют до 1 апреля из-за потепления

В Сургутском районе до 1 апреля закроют все зимники. Это связано с потеплением: на зимних дорогах появляется колейность, которая делает передвижение по ним небезопасным, сообщили в отделе дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации муниципалитета.

Закроются зимники по трем направлениям:

с. Сытомино - п. Горный с 28 марта;

Сургут - п. Банное (в том числе ледовая переправа через р. Тромъеган) с 29 марта;

с. Угут – п. Малоюганский - д. Каюково с 1 апреля.

Районная администрация проверяет готовность предпринимателей к увеличению доставки необходимой еды в отдаленные населенные пункты Сургутского района, отмечает «Вестник». Власти заверили, что местные жители не останутся без продуктов и других необходимых товаров.