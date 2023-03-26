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Югорский лыжник взял золото на чемпионате России

Югорчанин Сергей Устюгов пришел первым в марафоне на 50 километров

Югорский лыжник взял золото на чемпионате России
Фото: t.me/komarova_ugra

Югорчанин Сергей Устюгов стал лучшим на чемпионате России по лыжным гонкам в марафоне на 50 км. Соревнования проходили с 18 марта в Тюмени. Об этом у себя в телеграм-канале рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«С первых километров дистанции Сергей оторвался от своих соперников в борьбе за золото – Алексея Червоткина и Александра Большунова. Преимущество югорчанина на финише составило более чем одну минуту. Браво чемпиону!» – написала глава региона у себя в соцсетях.

В этом году на чемпионате России Устюгов уже завоевал золотую медаль в индивидуальном спринте, а серебро в дисциплине скиатлон.


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Сегодня в 16:31, просмотров: 216, комментариев: 0
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