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Московская фирма обеспечит онкобольных Югры важным лекарством

Депздрав ХМАО нашел поставщика препарата для онкобольных

Московская фирма обеспечит онкобольных Югры важным лекарством
Фото: ru.freepik.com

Департамент здравоохранения Югры нашел подрядчика для поставки противоопухолевого препарата «Лейпролелин» – контракт заключен с московской фирмой «Фармрост». Информация появилась на сайте «Госзакупки». Стоимость закупки составляет 3 191 925,60 рублей. Ранее ведомство вынужден было два раза признавать аукцион несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

«Описание объекта закупки — поставка лекарственного препарата для медицинского применения «Лейпрорелин» для обеспечения отдельных категорий граждан <…> по рецептам бесплатно, за счет средств бюджета автономного округа, в 2023 году. Исполнитель — ООО «Фармрост», — сообщается в документах.


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Сегодня в 13:16, просмотров: 44, комментариев: 0
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