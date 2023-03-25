Движение машин массой более пять тонн ограничили на автозимниках двух районов Югры

В Югре ввели ограничение движения транспорта общей массой более пять тонн на автозимниках Октябрьского и Березовского района. Связано это с повышением температуры воздуха, сообщили в Телеграм-канале «Управление автодорог Югры».
«В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха от 0 до +10 градусов с 20:00 часов 24 марта года и до наступления периода со стабильно низкой температурой воздуха, (ориентировочно 27.03.2023) будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более пять тонн, кроме машин оперативных служб и рейсовых автобусов на зимних автомобильных дорогах Октябрьского района и Березовского района», – говорится в сообщении.
Так, ограничения коснется следующих зимников Октябрьского района:
- «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»;
- «69 карьер - с. Пальяново»;
- «п. Большие Леуши - п. Карымкары»;
- «п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный»;
- «п. Урманный - с. Каменное»;
- «п. Сергино - пгт. Андра»;
- «пгт. Приобье - с. Перегребное», в том числе «Подъезд к с. Перегребное»;
А также ограничение будет на зимних автомобильных дорогах Березовского района:
- «Газовая трасса - с. Саранпауль»;
- «д. Ломбовож - с. Саранпауль»;
- «пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»;
- «д. Сартынья - п. Сосьва»;
- «п. Сосьва - д. Кимкьясуй»;
- «п. Сосьва - д. Ломбовож»;
- «пгт. Березово - с. Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»;
- «с. Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»;
- «пгт. Игрим - д. Анеева»;
- «пгт. Игрим - д. Сартынья»;
- «д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. УстьМанья»;
- «пгт. Игрим - п. Светлый»;
- Ледовая переправа ч/з р.Ятрия;
- Ледовая переправа ч/з р.Щекурья.