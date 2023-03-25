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В Кондинском районе Югры закрывают автозимники

Движение по зимним автомобильным дорогам в Кондинском районе Югры закроют

В Кондинском районе Югры закрывают автозимники
Фото: департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры

Автозимники в Кондинском районе в Югре закрываются с 25 марта. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Управление автодорог Югры».

«С 25 марта 2023 года закрывается движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам в Кондинском районе», – говорится в сообщении.

Так, закрывают движение на следующих участках:

  • «пгт. Кондинский - с. Болчары»;
  • «с. Болчары - с. Алтай – д. Кама»;
  • «пгт. Кондинское - д. Никулкина»;
  • «пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д. Сотник», «Подъезд к с. Ямки и д. Юмас»;
  • «пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур»;
  • «Подъезд к с. Карым».

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Сегодня в 15:54, просмотров: 37, комментариев: 0
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