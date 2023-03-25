Движение по зимним автомобильным дорогам в Кондинском районе Югры закроют

Автозимники в Кондинском районе в Югре закрываются с 25 марта. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Управление автодорог Югры».
«С 25 марта 2023 года закрывается движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам в Кондинском районе», – говорится в сообщении.
Так, закрывают движение на следующих участках:
- «пгт. Кондинский - с. Болчары»;
- «с. Болчары - с. Алтай – д. Кама»;
- «пгт. Кондинское - д. Никулкина»;
- «пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д. Сотник», «Подъезд к с. Ямки и д. Юмас»;
- «пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур»;
- «Подъезд к с. Карым».