Студенческие стипендии в Югре проиндексируют

Правительство Югры утвердило повышение студенческих стипендий на 5,5% с 1 сентября 2023 года. Мероприятие пройдет в рамках реализации послания президента РФ. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале губернатор Югры Наталья Комарова.

«Среди мероприятий индексация мер социальной поддержки обучающихся на 5,5%. С 1 сентября 2023 года – питание школьников и студентов, стипендии студентов, обучающихся в организациях профессионального и высшего образования», – говорится в сообщении.

Кроме того, будут проиндексированы дополнительные гарантии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, предоставляемые в образовательных организациях.

Отметим, что также с октября власти округа повысят на 5,5% фонды оплаты труда в государственных учреждениях региона.