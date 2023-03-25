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Взрывать лед на югорских реках начнут в середине апреля

В Югре готовятся к ледовзрывным работам на реках

Взрывать лед на югорских реках начнут в середине апреля
Фото: ru.freepik.com

Ледовзрывные работы на югорских реках начнутся примерно 15-18 апреля. На сегодняшний день спасатели проверили техническую готовность необходимого оборудования, сообщили в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

«Лед на реках взрывают для того, чтобы избежать ледовых заторов перед весенним половодьем. Заторы льда снижают транспортирующую способность русла реки и вызывают резкие и высокие подъемы уровня воды, что приводит к затоплению обширных территорий, многочисленным разрушениям, а зачастую и к человеческим жертвам», – подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем, руководители взрывных прошли аттестацию по промышленной безопасности, а взрывники – проверку знаний по требованиям безопасности.

Спасатели учреждения «Центроспас-Югория» в целях обеспечения безопасности рекомендуют:

  • не приближаться к местам проведения работ по взрыванию льда ближе, чем на 1 000 метров;
  • не паниковать, соблюдать спокойствие, услышав характерный звук сирены и взрыва в период проведения работ.

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Сегодня в 09:34, просмотров: 65, комментариев: 0
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