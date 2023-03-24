Муниципалитеты Югры теперь обязаны возвращать субсидии за нарушение бюджетных обязательств

Муниципалитетам ХМАО придется возвращать субсидии в окружной бюджет при нарушении обязательств. Порядок применения финансовых мер ответственности к отдельным муниципальным образованиям утвердило правительство Югры. Власти региона рассчитывают повысить эффективность исполнения бюджета округа. Вносятся изменения в правила формирования, предоставления и распределения субсидий из казны округа местным бюджетам. Об этом сообщает Ugra-News.ru.

«Мы повышаем эффективность воздействия на муниципальные образования, которые допускают нарушения обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий. Предлагается применить к таким муниципалитетам финансовых мер ответственности в виде возврата субсидии в соответствии с порядком, который установлен департаментов финансов автономного округа», — сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Также скорректированы условия предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, являющимся производителями товаров, работ и услуг в Югре.