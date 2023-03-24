В рамках форума «Нефтяная столица» проходит финал проекта «ЭнерГений»

Финальный этап образовательного проекта «Зимняя школа «ЭнерГений» проходит в эти дни в Нижневартовске в рамках очередного форума «Нефтяная столица». Вообще этот проект был запущен в 2020 году по инициативе Ассоциации российского национального комитета Мирового нефтяного совета при поддержке правительства Югры. На четвертый год проведения «ЭнерГений» расширился от изначальных двух до 16 регионов России, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа.

В финале выступают десять команд-финалистов из Югры, Ижевска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Перми, Санкт-Петербурга, Тарко-Сале. Участники презентовали экспертам проектные решения кейсовых задач, которые поставил перед ними оргкомитет.

«ЭнерГений» содействует привлечению в нефтегазовую отрасль талантливых, инициативных молодых людей. Будущие инженеры, менеджеры нефтегазовой отрасли, участвуя в проекте, проходят настоящие профессиональные пробы. Важно, что школьники, которые пришли в проект в 2020 году, в этом — продолжают участвовать в нем будучи студентами Этот факт усиливает надежность проектных решений», – сказала в своем обращении к участникам Наталья Комарова.

В прошлом году победители «ЭнерГения» без дополнительных отборов и бесплатно отправились на региональную смену в образовательный центр «Сириус». В этом году награда за победу в проекте будет аналогичной. А губернатор Югры выразила надежду, что юбилейный пятый выпуск «ЭнерГениев» так же пройдет в автономном округе.